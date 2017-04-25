Batman'da Bin 500 Kişi İş Beğenmedi

İşkur Batman İl Müdürü Besim Eviz, kentte 30 bin işsizin bulunduğunu belirterek, bunlardan bin 500'ünün buldukları işi beğenmedikleri gerekçesiyle işsiz olduğunu kaydetti.



İşkur Batman İl Müdürü Besim Eviz, kentteki işsizlik ve bunu ortadan kaldırmak için yaptıkları çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kentte 30 bin işsizin olduğunu ve işverenlerin bin 500'ün üzerinde işçi talebi olduğunu belirten Eviz, işletmelerin ara eleman almak istediğinde ara eleman sıkıntısı yaşadıklarını ve gönderdikleri işçilerin, "Bu iş zor, bunu yapamam" gibi bir takım bahanelerle geri döndüklerini kaydetti. Eviz, "Herkesin masa başı rahat iş, rahat ücret talepleri var. Bu da işin doğasına aykırıdır. Çalışmadan emek vermeden karşılığını bulmak mümkün değildir. O açıdan işsiz arkadaşlarımızın şu anda iş beğenmeme lüksü yoktur" dedi.



"Hedef bir yılda 4 bin istihdam"



Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı kapsamında, kentte bir yıl içerisinde 4 bin kişiyi istihdam etmeyi hedeflediklerini anlatan Eviz, "12 kurum, kuruluş ve STK ile protokoller yaptık. Bu çerçevede 4 bin kişiden bin 500'ün üzerinde ilave istihdam sağlandı. Yılsonuna kadar 4 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz. Ancak üretim yapan büyük işletmeler bu projemizden yararlanıyor. Çok daha profesyonelce dosyalarını hazırlayıp, gerek bize gerek SGK'ya bildirim yapabiliyorlar" diye konuştu.



"Küçük esnafta projeden faydalansın"



SGK pirimi ve diğer giderlerinin devlet tarafından karşılanmasına rağmen küçük esnafın projeden faydalanmadığını ve bununda kendilerini üzdüğünü anlatan Eviz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Birden fazla eleman çalıştıran küçük esnafımız bu projeden yararlanmıyor. Bu bizi üzüyor aslında devletin burada 773 liralık SGK primi bütün giderlerini devlet tarafından karşılanmasına rağmen küçük esnaf cesaret edipte bu projenden yararlanmıyor. Halbuki bu proje küçük esnaf için bir fırsattır. Hem SGK'lı eleman çalıştırma alışkanlığını sağlamış oluyor hem de çalıştırdığı kişinin hak ve hukukunu ödemiş oluyor. Bu 31 Aralık tarihine kadar proje geçerlidir. Küçük esnafımızda bu projeye başvursun. Destekler devletten, istihdam da işverenden olsun." - BATMAN