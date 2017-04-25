Batman'da Bilgi Yarışması

Birlik Vakfı Batman Şubesince Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla "Sevgili Peygamberim" temalı liseler arası bilgi yarışması düzenlendi.



Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödül verilmesi için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde tören düzenlendi.



Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan törene Batman Üniversitesi Rekörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Birlik Vakfı Batman Şube Başkanı Muhammed Tüzün, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ile veliler katıldı.



Konuşmaların ardından dereye giren öğrencilere ödül verildi.