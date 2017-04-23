Batman'da Atatürk Parkı'nda Yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları...

IHAAW112613-ASA/23-04-2017 - Batman’da Atatürk Parkı’nda yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında içerisinde helyum gazı bulunan balonların patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.

Batman'da Atatürk Parkı'nda Yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları...

IHAAW112613-ASA/23-04-2017

- Batman'da Atatürk Parkı'nda yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında içerisinde helyum gazı bulunan balonların patlaması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 23.04.2017 11: 26: 13 TSI
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