Batman'da Asayiş

Batman'da, 850 gram esrar ve 8 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sigara kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında durumundan şüphelenilen iki araçta arama yapıldığı bildirildi.



Aramada 8 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği belirtilen açıklamada, 9 kişinin gözaltına alındığı, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.



Uyuşturucu ile mücadele



Açıklamada ayrıca, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında bir evde yapılan aramada 850 gram esrar ele geçirildiği, 1 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.