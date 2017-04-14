Batman'da Asayiş

Batman'da şüphe üzerine durdurulan 3 araçta yapılan aramalarda 12 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli 3 araçta arama yaptı.



Aramalarda 12 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 dört şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



Bahis operasyonu



Kentte iş yeri görünümlü dükkanlarda internet üzerinden bahis oynatıldığı ihbarını alan polisin yaptığı denetimlerde 1 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.