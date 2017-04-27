Batman'da 81 Polis Görevden Uzaklaştırıldı

Batman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 81 polis görevden uzaklaştırıldı.



Batman'da 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu belirtilen aralarında komiser ve komiser yardımcılarının da bulunduğu 81 polis görevden uzaklaştırıldı. Görevden uzaklaştırılan polis memurlarının silah ve rozetleri de alındı. - BATMAN