Batman'da 8 Öğrenci Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Batman'ın Balpınar beldesinde 8 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.



Olay, merkeze bağlı Balpınar Beldesi İlköğretim Okulunda meydana geldi. Sabah okulda kahvaltı yaptıkları ileri sürülen 8 öğrenci, bir süre sonra mide bulantısı geçirdi. Öğretmenlerinin durumu fark etmesi üzerine önce köydeki sağlık ocağına götürülen öğrenciler, ardından da ambulanslarla Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN