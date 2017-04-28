Batman'da 658 Kamu Personeli Görevden İhraç Edildi

Batman Valiliği, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlatılan soruşturmalar kapsamında 658 kamu personelinin görevden ihraç edildiğini açıkladı.



Valilikten yapılan açıklamada, "669 ve 670 sayılı KHK ile ilimizde 88 kamu personeli, 672 sayılı KHK ile 287, 675 sayılı KHK ile 86, 677 sayılı KHK ile 89, 679 sayılı KHK ile 67 personel, 683 sayılı KHK ile 2 personel ve 686 sayılı KHK ile 39 personel olmak üzere toplamda 658 kamu personeli görevinden ihraç edilmiştir. Bunlardan 284 emniyet, 216 milli eğitim müdürlüğü, 25 askeri personel ve 133'ü ise diğer kamu kurumu ve kuruluşlarındandır. İlimizde terör örgütleri soruşturması kapsamında 901 kamu personeli görevinden uzaklaştırılmış, bunlardan 250 kişi tutuklanmış, 97 kişi ise adli kontrol ile serbest kalmıştır. Tutuklananlardan 1'i vali yardımcısı, 1'i ilçe yazı işleri müdürü, 17'si asker, 138'i emniyet, 37'si adliye personeli, 43'ü milli eğitim müdürlüğü 1'i il özel idare, 1'i defterdarlık ve 11'i sağlık personelidir. İlimizde 135 kamu personeli ise tekrar görevine iade edilmiştir. KHK'ler kapsamında 15 dernek, 4 özel okul, 4 yerel basın, 1 televizyon ve 1 radyo kapatılmıştır. Ayrıca KHK'ler ile 1 dernek ve 2 yerel basın yeniden açılmıştır. Son olarak 26 Nisan 2017 günü Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 emniyet personeli görevinden uzaklaştırılmıştır" denildi. - BATMAN