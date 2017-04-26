Batman'da 45 Bin 700 TL Tutarında Sahte Para Ele Geçirildi

Batman'da polisin bir evde yaptığı aramada 45 bin 700 TL tutarında sahte para ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Büro Amirliği görevlileri ihbar üzerine bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 45 bin 700 TL tutarında sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BATMAN