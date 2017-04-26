Batman'da 4 Bin 820 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Batman'da polisin bir adreste yaptığı aramada piyasa değeri 32 bin TL olan 4 bin 820 paket kaçak sigara ele geçirdi.



Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Büro Amirliği görevlileri Batman'da bulunan bir adres ve müştemilatında arama yaptı. Aramada, piyasa değeri yaklaşık 32 bin TL olan çeşitli markalarda toplam 4 bin 820 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı. - BATMAN