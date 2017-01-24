Batman'da 4 Akademisyen Gözaltına Alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Batman Üniversitesinde 4 akademisyen gözaltına alındı.

Batman'da 4 Akademisyen Gözaltına Alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Batman Üniversitesinde 4 akademisyen gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 4 akademisyen için yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet müdürlüğü Terörle mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda biri doçent 4 akademisyen gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Zanlıların emniyetteki işleri devam ediyor. - BATMAN

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