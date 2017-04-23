Batman'da 23 Nisan Törenlerinde Balon Dehşeti

Batman'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen 23 Nisan etkinliklerinin gösterileri, havada tutulan Türk bayraklı balonların patlaması ve 2 kişinin saçlarının yanması üzerine Vali Ahmet Deniz tarafından iptal edildi. Balonların patlaması sonrasında yaşanan panik üzerine bir kişi de bayılarak, hastaneye kaldırıldı.