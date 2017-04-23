Batman'da 23 Nisan Törenlerinde Balon Dehşeti

Batman'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen 23 Nisan etkinliklerinin gösterileri, havada tutulan Türk bayraklı balonların patlaması ve 2 kişinin saçlarının yanması üzerine Vali Ahmet Deniz tarafından iptal edildi.

Batman'da 23 Nisan Törenlerinde Balon Dehşeti

Batman'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen 23 Nisan etkinliklerinin gösterileri, havada tutulan Türk bayraklı balonların patlaması ve 2 kişinin saçlarının yanması üzerine Vali Ahmet Deniz tarafından iptal edildi. Balonların patlaması sonrasında yaşanan panik üzerine bir kişi de bayılarak, hastaneye kaldırıldı.

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