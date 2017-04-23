Batman'da 23 Nisan Kutlaması İptal Edildi
Batman'da düzenlenen 23 Nisan kutlamasında havada tutulan Türk bayraklı balonların patlaması ve 2 kişinin saçlarının yanması üzerine Vali Ahmet Deniz tarafından iptal edildi.
Batman'da düzenlenen 23 Nisan kutlamasında havada tutulan Türk bayraklı balonların patlaması ve 2 kişinin saçlarının yanması üzerine Vali Ahmet Deniz tarafından iptal edildi.
Kaynak: Dunya.com
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