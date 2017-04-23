Batman'da 23 Nisan Kutlamalarında Balonlar Patladı, Gösteriler Iptal Edildi

Batman'da 23 Nisan kutlamalarında balonlar patladı, gösteriler iptal edildi (3)(Tür: Yurt)

Batman'da 23 Nisan kutlamalarında balonlar patladı, gösteriler iptal edildi (3)

(Tür: Yurt)

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23 Nisan, Batman, Balon, Balon kazası