Batman'da 23 Nisan Kutlamalarında Balonlar Patladı, Gösteriler İptal Edildi (2)

VALİLİK: 5'İ ÖĞRETMEN 8 KİŞİ HAFİF YARALANDI



Batman Valiliği, 23 Nisan kutlamaları sırasında balonların patlaması ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "İlimizde Atatürk Parkında düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında uçan balonların kazara alev alması sonucu 5 öğretmen 1 öğrenci 2 vatandaşımız hafif bir şekilde yaralanmıştır" dedi.