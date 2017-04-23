Batman'da 23 Nisan Kutlamalarında Balonlar Patladı, Gösteriler İptal Edildi (2)

VALİLİK: 5'İ ÖĞRETMEN 8 KİŞİ HAFİF YARALANDIBatman Valiliği, 23 Nisan kutlamaları sırasında balonların patlaması ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "İlimizde Atatürk Parkında düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında uçan balonların kazara alev alması sonucu...

Batman'da 23 Nisan Kutlamalarında Balonlar Patladı, Gösteriler İptal Edildi (2)

VALİLİK: 5'İ ÖĞRETMEN 8 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Batman Valiliği, 23 Nisan kutlamaları sırasında balonların patlaması ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "İlimizde Atatürk Parkında düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında uçan balonların kazara alev alması sonucu  5 öğretmen 1 öğrenci 2 vatandaşımız hafif bir şekilde yaralanmıştır" dedi.

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