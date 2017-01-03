Batman'da 2 Öğrenciyi Döven Öğretmene Soruşturma

BATMAN Valiliği, merkezdeki TOKİ Dumlupınar Ortaokulu'nda, 2 öğrencinin İngilizce öğretmeni tarafından tuvalette dövüldüğü iddiasıyla inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz merkezindeki TOKİ Dumlupınar Ortaokulu'nda 03.01.2017 tarihinde saat 12.30 sularında iki erkek öğrenci okul idaresine başvurarak, İngilizce öğretmenleri tarafından erkekler tuvaletine götürülüp dövüldüklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerden birinin vücudunda kızarıklık ve morarmayı tespit eden okul idaresi, öğrencilerin velilerini çağırarak ivedilikle sağlık kuruluşuna yönlendirmiş ve olayı tutanak altına almıştır. Valiliğimizce konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi. - Batman