Batman'da 18 Kilo 843 Gram Esrar Ele Geçirildi

Batman'da polisin bir evde yaptığı aramada 18 kilo 843 gram esrar maddesi ele geçirildi.



Batman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir ikamette uyuşturucu madde saklandığının tespiti üzerine operasyon düzenledi. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin yaptığı operasyonda 18 kilo 843 gram esrar maddesi ele geçirdi. Konu ile ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan bir şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - BATMAN