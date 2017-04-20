Batman'da 150 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Batman'da jandarma ekiplerinin bir köyde yaptığı aramada 150 kök Hint keneviri ele geçirdi.



Edinilen bilgilere göre, Batman Jandarma Komutanlığına gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler, merkeze bağlı Diktepe köyü Göbaşı merasına operasyon düzenledi. Operasyonda, yol kenarındaki gömülü vaziyette 150 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen kenevirler olay yerinde imha edildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BATMAN