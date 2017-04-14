Batman'da 12 Bin 250 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Batman'da polisin 3 ayrı araçta yaptığı aramada piyasa değeri 80 bin TL olan 12 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Büro Amirliği görevlileri durumundan şüphelendikleri üç ayrı aracı durdurarak arama yaptı. Aramada, piyasa değeri yaklaşık 80 bin TL olan 12 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN