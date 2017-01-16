Batman Belediyesinden Temizleme Aracı

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği görevlendirme yapılan Batman Belediyesi, ibadethanelerin temizlenmesi için özel donatılmış minibüs aldı.



Başkan vekilliğine görevlendirilen Ertuğ Şevket Aksoy, yaptığı açıklamada, "Çağdaş İnsan Temiz Şehir" sloganıyla başlatılan temizlik kampanyası kapsamında ibadethanelerin temizliği için ekip oluşturulduğunu bildirdi.



Belediye bünyesinde oluşturulan 5 kişilik ekibin camilerin temizliğini yapacağını aktaran Aksoy, "Müftülüğümüz ile yapılan bir protokol ile ilimizde bulunan 125 caminin bir program dahilinde deterjanlı su ile yıkanması, kurutulması ve camlarının silinmesini kapsayan çalışmalarımızla vatandaşlarımızın daha hijyenik bir ortamda ibadetlerini yerine getirmelerini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.



Belde Mahallesi'ndeki Şevket Başak Cami'nde temizlik çalışmalarını yürüten ekipler, vatandaşlardan ilgi gördü.