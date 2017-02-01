Batman Belediyesi Sokak Hayvanlarına Sahip Çıktı

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Batman Belediyesi, kar yağışı nedeniyle sokak hayvanlarına sahip çıktı.



Belediyeden yapılan açıklamada, soğuk hava koşullarında sokak hayvanları için gıda, sağlık, yaşam alanı ve birçok alanda çalışma yürütüldüğü belirtildi.



Hayvan Hakları Federasyonunun da desteği ile sokak hayvanlarının yaşadığı alanlara yiyecek ve mama bırakıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Çalışmalar kapsamında tedaviye muhtaç olan hayvanlar da Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait alana getirilerek burada hayvanlar için yaşam alanları oluşturuldu. Rahatsızlığı olan hayvanların bakımları Batman Belediyesi ve HAYTAP işbirliği ile kurulan ameliyathanelerde devam ediyor."