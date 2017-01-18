Batman Belediyesi Personelinin Kan Bağışı

Batman Belediyesi çalışanları, Türk Kızılayı'nın başlattığı "Kan Acil Değil Sürekli İhtiyaçtır" kampanyasına katılarak kan verdi.



Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, belediyede kurulan kan merkezinde belediye çalışanlarıyla birlikte kan bağışında bulundu.



Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, kan vermenin önemine değindi.



Sağlıklı olmak için insanları kan bağışına davet eden Aksoy, kan vermenin çok onurlu bir görev olduğunu ve bu görevi yerine getirmek için kan verdiklerini söyledi.