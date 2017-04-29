Batman'a Doğa Parkı

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Batman Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle yapacağı Doğa Parkı ile kentin çehresini değiştirecek.



Batman Belediyesi, 120 bin metrekarelik alanda içerisinde cami, külliye, kütüphane, konferans salonu, eğitim merkezi, yürüyüş yolları, şelale, spor, piknik ve park alanlarının yer alacağı Doğa Parkı yapacak.



Kente hakim noktadaki Esentepe'de inşa edilecek Doğa Parkı ile Batman yeni yaşam alanına kavuşacak.



Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğa Parkı içerisinde yapılacak cami ve külliyenin kentin sembolü olacağını söyledi.



İbadethanelerin dünyanın her yerinde kente kişiliğini ve kimliğini veren sembol niteliğindeki yapılar olduğunu dile getiren Aksoy, "Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin özellikle büyük kentlerde o kente kişilik veren bir ibadethane görürsünüz." dedi.



Esentepe'nin Batman'ın kıymetli bir doğa alanı olduğunu anlatan Aksoy, şunları söyledi:



"Ne yazık ki şehrin sembol niteliğinde bir camimiz yok. Bu gerçekten Batman kamuoyunda özellikle üzerinde durduğu ve yoğun taleplerinin olduğu bir konuydu. Hafta sonlarını geçirecek rekreasyonlara da ihtiyacımız olduğu açıktır. Bu iki temadan hareketle Esentepe'de hem bir Doğa Parkı'nı yeniden yapılandırmayı hem de burada doğayla bütünleşmiş, uyumlu ve aynı zamanda şehrimizin, bölgemizin mimari ve kültürel özelliklerini yansıtacak sembol bir cami yapmayı uygun bulduk."



Aksoy, bölge ile ilgili zemin etüdünün tamamlamak üzere olduğunu, iki ay içerisinde temel atmayı planladıklarını belirterek, "İnşallah projemizin son halini almasıyla yürüyüş yollarıyla, göletleriyle, şelaleleriyle, yeme içme yerleriyle ve tabii ki çok güzel belki insanların 200-300 yıl sonra bile ziyarete gelebilecekleri çok güzel bir cami ve bir külliye, cami içerisinde de kütüphane, eğitim merkezimiz olacak. Doğa Parkı ve içerisinde yapılacak caminin 60 milyon lira gibi bir bütçeyle tamamlanacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.