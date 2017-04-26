Batman 1020 Ülkeden Gelen Sanatçılar, Batman'da Sirk Gösterisi Yaptı

Amerika, Fransa, İngiltere, İtalya'nın da aralarında bulunduğu 20 ülkeden gelen sanatçılar, "Sirk ve sokak sanatları festivali" kapsamında yaptıkları gösterilerler, Suriyeli ve Batmanlı çocukları kaynaştırmayı hedefliyor.



Başbakanlık GAP İdaresi, UNICEF, Mardin Gençlik ve Kültür Derneği ile Mardin Gençlik ve Kültür Evi'nin desteklediği proje kapsamında, Batman Bağlar İlkokulu bahçesindeki stant açarak çeşitli gösteriler sergiledi. Suriye ve Batmanlı öğrencilerin kaynaşmasına yönelik düzenlenen "Sirk ve sokak sanatları festivali" izleyici öğrenciler arasında heyecan yarattı. 24 Nisan günü başlayan ve Pazar gününe kadar devam edecek olan festival gösterileri, Batman'daki çeşitli okullarda gerçekleştirilecek. Öğrencilerin etkinliğe büyük ilgi gösterdiğini anlatan Proje Koordinatörü Gültekin Çelik, festivalin bir ay süreyle Mardin, Şanlıurfa, Batman ve Gaziantep'te süreceğini söyledi. Cambazların, palyaçoların, dansçıların ve sihirbazların gösterilerini öğrencilerin büyük keyifle izlediklerini anlatan Çelik, 20 ülkeden sanatçıların bulunduğu festival kapsamında, halkı sanatla bütünleştirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, "Birbirinden renkli kostümlerle, akrobasi gösterileri ve müzikler eşliğinde Batman'ın eğitim yuvalarını gezen sanatçılarımız, velilerin de ilgisiyle karşılaşıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Amacımıza ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Pazar gününe kadar festivalimiz sürecek. Daha sonra Batman'ın 5 ilçesine de çıkarma yapacağız" diye konuştu.



Batman'a gelen yabancı sanatçılar ise, festivale katılmalarından mutluluk duyduklarını anlattı.