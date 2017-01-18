Batma Tehlikesi Geçiren Tekne Kurtarıldı

Marmaris Limanı'nda su alan tekne, liman işletmesi personelinin dikkati sayesinde batmaktan kurtarıldı.



Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris Liman İşletmesi personeli, limanda yürütülen rutin kontrol sırasında bağlı bulunan bir teknenin su aldığını fark etti. Otomatik su tahliye pompasının arızalandığı tespit edilen teknedeki su, işletme personelinin müdahalesiyle boşaltıldı.



Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris Liman İşletmesi sınırlarında bulunan Dereiçi rıhtımında da bağlı amatör teknelere müdahale edilerek, tekne sahipleri bilgilendirildi.