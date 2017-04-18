Batışehir'de İlk Kazma Yıl Sonunda Vuruluyor

Ankara'nın yeni yerleşim alanı Batışehir'de bu yıl içinde kat karşılığı verilme işlemleri tamamlanmasının ardından yıl sonunda ya da 2018 yılı başında inşaatlar başlanacağı belirtildi. Başkent'in yeni cazibe merkezi Bağlıca'da kurulacak ve 8 bin 399 konut ve 200 bin metrekarelik dev bir ticari alanıyla butik bir şehir olacak Batışehir projesinin, çağdaş kentleşmenin yeni simgesi olacağı belirtiliyor.



Gayrimenkul Uzmanı Köksal Ünal, Bağlıca, son yıllarda sayıları hızla artan üniversiteler, dev sağlık tesisleri ve diğer büyük yatırımlarla Ankara'nın en hızlı gelişen bölgesi olduğunu belirterek, "ODTÜ, Bilkent, Başkent, Hacettepe başta Bağlıca'ya 10 kilometrelik mesafedeki üniversite sayısı 10'a yaklaşıyor. Bölgede inşa edilen Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait binalar, 2018 yılı başında faaliyete geçecek. Yine bölgede 2 bin dönümlük bir alanda kurulan Ankara Üniversitesi Sağlıkta Mükemmeliyet Merkezi'nin temeli bu yılın ilk yarısı içinde atılacak. Merkez, bölgeyi küresel çapta bir sağlık üssü haline getirecek dev bir kompleks niteliğinde. Yaklaşık 350 bin metrekare kapalı alandan oluşacak merkezde bin yataklı hastane, 100 yataklı Kök Hücre Hastanesi, Kök Hücre Enstitüsü ve sağlıkla ilgili fakültelere ait derslikler yer alacak. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genel Kurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının Zırhlı Birlikler arazisi içinde çok yakın bir zamanda inşaatları başlayacak"dedi.



SPK lisanslı bir değerleme şirketine yaptırılan bölge gelişim ve analiz raporuna göre 3-4 yıl içerisinde kurulacak bu bina ve tesislerde çalışacak 70 bin kişi bölgeye ciddi bir nüfus hareketliliği getireceğini bildiren Köksal Ünal, bölgeye gelecek yeni nüfusun sosyo-ekonomik ve gelir düzeyi bakımından orta ve ortanın üzeri gelir düzeyinde ve nitelikli kamu çalışanları olması nedeniyle kaliteli konut ve yaşam alanlarına ihtiyaç artacağını bildirdi. Ünal,"Bağlıca 1. Etap diye bilinen alanda yüzde 90 düzeyinde yapılaşmanın tamamlanması, bu bölgede konut stoku bulunmaması, bölgenin emsal değeri en yüksek ve kamu kurumlarına en yakın noktada bulunan Batışehir projesini çok değerli hale getiriyor.



Bağlantı yolları hızla yapılıyor. Bu arada Ankara Büyük Şehir Belediyesi ile Milli Savunma Bakanlığı arasında imzalanan protokol uyarınca, Bağlıca Bulvarı ile Sakıp Sabancı Bulvarının bağlantısı yapılacak. Ağustos ayına kadar bağlantıların tamamlanması için çalışmalar başladı. Böylece kent merkezini Çayyolu ve devamındaki yerleşim birimlerine bağlayan Eskişehir Yolu'na paralel olarak uzanacak ve Bağlıca'yı direkt merkeze bağlayacak yeni bir ana yol güzergahı ortaya çıkacak. Yeni yol, Ankara'nın hızlı bir yapılaşma ve yerleşim yaşanan batı aksında yoğun trafiği rahatlatacak ve merkeze ulaşım imkanları bakımından Çayyolu ile Bağlıca arasındaki eşitsizliği giderecek. Bağlıca Bulvarının çevreyolu ile bağlantısını sağlayacak giriş çıkış bağlantı yollarının yapımı için de Kara Yolları ile Büyük Şehir Belediyesi arasında protokol imzalandı"şeklinde bilgi verdi.



Gayrimenkul Uzmanı Köksal Ünal, Bağlıca bölgesinde kurulacak yeni yerleşim alanı Batışehir'in Ankara'da çağdaş kentleşme adına önemli bir misyon üstlendiğini belirterek, şu bilgileri verdi: "Bu projeyle butik bir şehir kuruyoruz. 7 üniversitenin ortasında binaların birbirini kesmediği, yeşil alan sıkıntısının yaşanmadığı, ulaşımın kolay olduğu, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yakın bir şehir kurulacak. Proje alanı çok değerli; 8.399 konuttan oluşacak. Dairelerin büyüklükleri 200 metrekare, en küçük site 280 -300 daireden oluşuyor. Ortalama 3-4 yılda inşaatı tamamlanabilecek bir yer. Biz 8 bin konutu bir kişi yapsın diye beklemiyoruz. Bu bölgeye bir siluet kazandıracak. Çünkü arazinin en yüksek noktası ve Ankara'nın her yerini görebilecek. 25-30 katlı rezidanslar da yapıldığında şehrin her tarafından görülebilen harika bir şehir olacak. SPK lisanslı bir firmaya gelişim raporu hazırlattık. Kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte bu bölgeye 3 yıl içerisinde gelecek çalışan sayısı 70 bin olacak. Aileyi ortalama değer 3.7 gibi algılıyorlar. Yani 250 binden fazla nüfus gelecek ve minimum 70 bin konuta ihtiyaç var. Bağlıca'da konut stoku toplamda 300-400 daireden fazla değil. Çok ciddi bir konut açığı var. Bölgede konuta ihtiyaç var. Zaman çok değerli, insanlar işlerini en yakın noktada oturmak istiyor. Batışehir'le işinize yakın bir noktada otururken şehrin gelişim aksı üzerinde oturuyorsunuz." - ANKARA