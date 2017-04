Batıkent, Yakın Zaman İçinde Taziye Evine Kavuşacak

Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde yapımına başlanılan taziye evi inşaatı sürüyor. Yapımı hızla devam eden taziye evinin, kısa sürede tamamlanarak, hizmete açılması bekleniyor.



İlçe genelinde yaşanan taziye yeri sıkıntısının büyük bir bölümünü çözen Şehitkamil Belediyesi, bu sorunun tamamen çözülmesi adına çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Yapımına kısa süre önce Batıkent Mahallesinde başlanan taziye evi inşaatı hızla yükseldi. Bay-bayan taziye evi olarak inşa edilen sosyal tesis, kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak. 2 katlı olarak yapılan sosyal tesis, geniş bir kullanım alanına sahip. Sosyal tesisin yan kısmında park sorunu yaşanmaması için otopark da yapılıyor. Mahallelerine kazandırılacak olan sosyal tesisin mahalle açısından önemini anlatan Batıkent Mahalle Muhtarı Mecit Katırcı, çalışmaların memnuniyet verici olduğunu ifade etti.



Yapılan taziye evinin geniş bir kesime hitap edeceğini dile getiren Batıkent Mahalle Muhtarı Mecit Katırcı, "Şehitkamil Belediyemizin genel hizmetlerinden her zaman memnunuz. Mahallemizde ihtiyaç duyduğumuz her türlü hizmet Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu tarafından hemen yerine getiriliyor. Yol çalışmalarından temizlik hizmetlerine, park çalışmalarından sosyal tesis hizmetlerine kadar her türlü hizmet yapılıyor. Başkanımıza bu konuda sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Mahallemiz geniş bir nüfusa sahip olduğu için bu tür hizmetlere ihtiyacımız var. Özellikle taziye evi konusunda büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Taziyesi bulunan vatandaşlarımız yer konusunda sıkıntılar yaşıyor. Ev önlerine çadır kuruluyordu fakat kış günleri taziyeye gelen vatandaşlar soğukta zorluk çekiyordu. Başkanımız, mahallemizde taziye yeri sıkıntısının çözümü için çalışma başlattı. Taziye evi, hızla yükseldi. Yakın zamanda tamamlanacak. İçerisinde bay-bayan taziye evinin bulunacağı büyük bir sosyal tesis yapılıyor. Çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. İnşallah en kısa sürede tamamlanır ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulur" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP