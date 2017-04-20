Batı Ukrayna'nın İncisi: Karpatlar

Ukrayna'da tertemiz havası, eşsiz doğası ve kayak pistleriyle Karpatlar, son dönemde yerel yönetimlerin attığı adımlarla yerli ve yabancı turistler için giderek daha cazip hale geliyor.



Ukrayna'nın İvano-Frankovsk ili Valiliği, ülkenin kayak bölgesi Karpatları ziyaret eden turist sayısının geçtiğimiz kış 1,5 milyondan 2 milyona yükseldiğini açıkladı.



Yerel yönetimler, bölgedeki turizmi canlandırmak için özellikle kara yollarının onarımına ağırlık veriyor. Birbirinden ilginç bitki ve çiçek türleri, nehirleri, gölleri, şelaleleri ile Karpatlar, "cennetten bir köşe" olarak tanımlanıyor.



Ukrayna'nın doğusunda, Macaristan, Slovakya, Polonya ve Romanya sınırı boyunca uzanan Karpat Sıra Dağları'nın Ukrayna sınırlarında kalan kısmı, yılın her mevsiminde binlerce turisti ağırlıyor.



İvano-Frankovsk, Çernovtsı, Lvov ve Zakarpatya bölgelerinin sınırları içerisinde yer alan Karpatlar, doğal ve kültürel zenginlikleri ile görenleri kendine hayran bırakıyor.



Turistik tesisleri bakımından henüz Türkiye ve Avrupa'daki benzerlerinin bir hayli gerisinde olan Karpatlar, belki de bu yüzden, temiz doğasını uzun yıllardır koruyabilmiş.



Karpatlar'da Sinevir Ulusal Parkı'nın içerisinde bulunan Sinevir Gölü, Ukrayna'nın en temiz gölleri arasında gösteriliyor. Başta kayak tutkunlarının gözdesi olan Karpatlar, Ukrayna'da dağcılık, ekstrem sporlar ve doğa sporları için de tercih edilen yerlerin başında geliyor.



Yeraltı medenleri bakımından oldukça zengin olan bölge termal turizmiyle de son dönemde öne çıkıyor. 800'den fazla doğal kaynağın bulunduğu Karpatlar'da sağlık turizminin önemi giderek artıyor.



Karpatların başlıca kayak merkezleri Bukovel, Dragovat ve Slavskoe her kış dünyanın dört bir yanından çok sayıda turisti ağırlıyor.



Yılın en soğuk zamanında hava sıcaklığının en fazla -6 derece civarında seyrettiği Karpatlar'da, toprağın yumuşaklığı sayesinde karların uzun süre erimemesi de bölgeyi kayak tutkunları için cazip hale getiriyor. - Kerem