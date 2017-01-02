Batı Trakyalılar Hasip Semerci İsminde Hemfikir…

Anavatana yerleşmiş olan Batı Trakyalılar ile halen Batı Trakya'da ve farklı ülkelerde yaşayan Türkleri bir çatı altında toplayarak haklarını yurt içi ve yurt dışında savunmak amacıyla kurulan Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nin Bursa Şubesi Olağan Genel Kurula gidiyor.

Mevcut Başkan Şükrü Köse'nin aday olmadığı 26. Olağan Genel Kurul'da başkan adaylığını açıklayan ve BTDD Bursa Şubesi Başkanı Şükrü Köse ile birlikte Batı Trakya camiasının da desteğini alan Hasip Semerci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile bir araya geldi.

Bakan Müezzinoğlu'na yeni dönem projelerinden bahseden Semerci, destek istedi. Mevcut Başkan Şükrü Köse'nin hizmet çıtasını yukarılara yükselttiğini belirten Semerci, aynı vizyon ve çalışma azmiyle Batı Trakyalılara hizmet etmek için bu göreve talip olduğunu ifade etti.

Başkan adayı Semerci'ye adaylık sürecinde başarılar dileyen BTTDD Başkanı Şükrü Köse "Son derece başarılı bir dönemi daha geride bırakmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu bir bayrak yarışıdır. Eminim ki bizlerden sonra göreve gelecek arkadaşlarımız söz konusu Batı Trakya Türklerine hizmet olduğunda var güçleriyle çalışacaklarına inancımız tamdır. Göreve gelecek arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diler ve görev süreleri boyunca desteklerimizi vereceğimizi de belirtmek isterim" dedi.