Batı Şeria'daki Gösterilere Müdahale - Ramallah
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ramallah kentinde toplanan göstericilerin sloganlar atarak yürümesi Filistinli göstericilerin lastik yakması ve taş atması İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmesi İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla Batı...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ramallah kentinde toplanan göstericilerin sloganlar atarak yürümesi
Filistinli göstericilerin lastik yakması ve taş atması
İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmesi İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilere İsrail askerlerinin müdahale etmesi sonucu 5 kişi yaralandı, onlarca kişi atılan gazdan etkilendi.
Filistinli aktivistler ve kurumların çağrısı üzerine cuma namazının ardından Ramallah'ta 12 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenlendi.
İsrail askerleri, gösteriye göz yaşartıcı gaz, plastik ve gerçek mermiyle müdahalede bulundu. Göstericiler askerlere taş atıp, tekerlek yakarak karşılık verdi.