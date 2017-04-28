Batı Şeria'daki Gösterilere Müdahale

İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilere İsrail askerlerinin müdahale etmesi sonucu 5 kişi yaralandı, onlarca kişi atılan gazdan etkilendi.



Filistinli aktivistler ve kurumların çağrısı üzerine cuma namazının ardından Ramallah, Nablus, El-Halil ve Beyullahim'in farklı bölgelerinde, 12 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklulara destek gösterileri düzenlendi.



İsrail askerlerinin, birçok bölgede gerçekleştirilen gösterilere göz yaşartıcı gaz, plastik ve gerçek mermiyle müdahalede bulundu. Bazı bölgelerde göstericiler askerlere taş atıp, tekerlek yakarak karşılık verdi.



Ramallah'ın birçok bölgesinde olduğu gibi Nebi Salih beldesinde de İsrail askerleri ile göstericiler arasında yaşanan arbedede 3 kişi gerçek, 2 kişi de plastik mermiyle yaralanırken, onlarca kişi atılan gazdan etkilendi.



İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.



Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.