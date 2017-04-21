Batı Şeria'daki Gösterilere Müdahale

İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek vermek amacıyla Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilere İsrail askerleri müdahale etti.



Filistinli gruplar ve tutuklularla ilgilenen kurumların çağrısı üzerine Ramallah, Beytullahim ve Nablus'ta "İsrail hapishanelerinde açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklulara destek gösterileri" düzenlendi.



Ramallah'ın Belin, Nalin ve Nebi Salih beldeleri ile kentin batısındaki Ofer Hapishanesi yakınlarında, Nablus'un Kefr Kadum ve Beyta beldelerinde düzenlenen gösterilere İsrail askerleri göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale etti. Atılan gazdan etkilenen onlarca Filistinli zor anlar yaşadı.



Beytullahim'de bir Filistinli gözaltına alındı



Öte yandan Beytullahim'deki gösteriler sırasında bir Filistinli İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.



İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 2 bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan Pazartesi günü açlık grevine başlamıştı.



Aralarında Filistin Esirler Cemiyetinin de bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.