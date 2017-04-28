Batı Şeria'daki Gösterilere Müdahale (2)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Beytüllahim kentinde toplanan Filistinlilerin Cuma namazı kılması Filistinli grubun kılınan namazın ardından sloganlar atarak Ayrım Duvarı'na yürümesi İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz ile müdahalesi ve göstericileri dağıtması Filistinli göstericilerin taş atması...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Beytüllahim kentinde toplanan Filistinlilerin Cuma namazı kılması
Filistinli grubun kılınan namazın ardından sloganlar atarak Ayrım Duvarı'na yürümesi
İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz ile müdahalesi ve göstericileri dağıtması
Filistinli göstericilerin taş atması İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilere İsrail askerlerinin müdahale etmesi sonucu 5 kişi yaralandı, onlarca kişi atılan gazdan etkilendi.
Filistinli aktivistler ve kurumların çağrısı üzerine cuma namazının ardından Beytullahim'in farklı bölgelerinde, 12 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklulara destek gösterileri düzenlendi.
İsrail askerlerinin, gerçekleştirilen gösterilere göz yaşartıcı gaz, plastik ve gerçek mermiyle müdahalede bulundu. Göstericiler askerlere taş atıp, tekerlek yakarak karşılık verdi.