Batı Şeria'daki Gösterilere Müdahale (2)

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Beytüllahim kentinde toplanan Filistinlilerin Cuma namazı kılması

Filistinli grubun kılınan namazın ardından sloganlar atarak Ayrım Duvarı'na yürümesi

İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz ile müdahalesi ve göstericileri dağıtması

Filistinli göstericilerin taş atması İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilere İsrail askerlerinin müdahale etmesi sonucu 5 kişi yaralandı, onlarca kişi atılan gazdan etkilendi.



Filistinli aktivistler ve kurumların çağrısı üzerine cuma namazının ardından Beytullahim'in farklı bölgelerinde, 12 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklulara destek gösterileri düzenlendi.



İsrail askerlerinin, gerçekleştirilen gösterilere göz yaşartıcı gaz, plastik ve gerçek mermiyle müdahalede bulundu. Göstericiler askerlere taş atıp, tekerlek yakarak karşılık verdi.