Batı Şeria'daki Amona Yahudi Yerleşim Biriminin Tahliyesi Olaylı Başladı





Batı Şeria'da Filistinli bir şahsın özel arazisi üzerine inşa edilen Amona Yahudi yerleşim biriminin tahliyesi başladı.



İsrail hükümeti yaklaşık 330 yerleşimcinin yaşadığı Amona'nın güvenli bir şekilde boşaltılması için 3 binden fazla polis görevlendirdi.



Ancak tahliyeye direnen yerleşimcilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Yerleşimciler, Amona'nın girişinde araç lastiklerini ateşe verip, evlerin kapılarını bariyerlerle kapattı ve polise engel olmaya çalıştı.



Şiddet olaylarından dolayı en az 10 polis yaralanırken, bazı yerleşimciler gözaltına alındı.



İsrail parlamentosunun Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini yasal hale getiren tasarısı, Amona'yı kapsamıyor.



Arazinin asıl sahibi Filistinli Abdel Rahman Salih'in açtığı davada İsrail Yüksek Mahkemesi, 26 Aralık 2014'te, "özel mülkiyet üzerine kurulduğu için yapılara ruhsat verilmesinin mümkün olmayacağına" hükmetmiş ve tahliye için iki yıl süre tanımıştı.



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Tags: İsrail olaylı Filistin toprakları Amona yerleşim Yahudi İsrail siyaseti başladı Batı Şeriadaki tahliyesi biriminin Gepost: 01 februari 2017