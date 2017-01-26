Batı Şeria'da Gösteriye Müdahale

İsrail askerleri, Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin cenazelerinin ailelerine teslim edilmesi talebiyle düzenlenen gösteriye müdahale etti.



Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde toplanan Filistinliler, İsrail askerleri tarafından öldürülen ve İsrail makamlarınca alıkonulan cenazelerin ailelerine teslim edilmesi talebiyle gösteri düzenledi.



Gösteriye, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale eden askerler, 1 Filistinliyi gözaltına aldı.



Gazdan etkilenen onlarca kişi boğulma tehlikesi atlatırken, İsrail askerleri ayrıca, gösteriyi takip eden bazı gazetecilere saldırdı.



Konuyla alakalı İsrail makamlarından açıklama yapılmadı.



İsrail makamlarının, askerlere saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla askerler tarafından öldürülen bazı Filistinlilerin cenazelerini alıkoyması, halkın tepkisine neden oluyor.