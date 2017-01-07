GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Aktivistlerin toplandıkları alanda namaz kılması
İsrail askerlerinin grubu dağıtması
Gösteriye katılan Musa Tabib ile röportaj
İsrail askerlerinin Filistinli bir aktivisti gözaltına alması Batı Şeria'nın Kalkaliya kentinde toplanan bir grup aktivist, İsrail Devleti tarafından arazilerin kamulaştırılmasını protesto etti. İsrail askerleri gösteriye müdahale ederek grubu dağıttı. Müdahale sırasında Filistinli bir aktivist gözaltına alındı.
Batı Şeria'da Gösteriye Müdahale
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Aktivistlerin toplandıkları alanda namaz kılması İsrail askerlerinin grubu dağıtması Gösteriye katılan Musa Tabib ile röportaj İsrail askerlerinin Filistinli bir aktivisti gözaltına alması Batı Şeria'nın Kalkaliya kentinde toplanan bir grup aktivist, İsrail Devleti...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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