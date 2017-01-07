Batı Şeria'da Gösteriye Müdahale

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Aktivistlerin toplandıkları alanda namaz kılması

İsrail askerlerinin grubu dağıtması

Gösteriye katılan Musa Tabib ile röportaj

İsrail askerlerinin Filistinli bir aktivisti gözaltına alması Batı Şeria'nın Kalkaliya kentinde toplanan bir grup aktivist, İsrail Devleti tarafından arazilerin kamulaştırılmasını protesto etti. İsrail askerleri gösteriye müdahale ederek grubu dağıttı. Müdahale sırasında Filistinli bir aktivist gözaltına alındı.