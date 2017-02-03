Batı Şeria'da Gösterilere Müdahale

- Filistinlilerin lastik yakması ve taş atması

İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz kullanması

İsrail askerlerinin sokaklarda nişan alması İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı karşıtı gösterilere müdahalesi sonucu bir Filistinli yaralandı, onlarca kişi atılan gazdan etkilendi.



Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı karşıtı gösteriler düzenlendi.



İsrail askerlerinin, göstericilere gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etmesi sonucu onlarca Filistinlinin boğulma tehlikesi geçirdi.