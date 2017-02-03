Batı Şeria'da Gösterilere Müdahale

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı karşıtı gösterilere müdahalesi sonucu bir Filistinlinin yaralandığı, onlarca kişinin atılan gazdan etkilendiği bildirildi.



Filistin Halk Direniş Komiteleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı karşıtı gösteriler düzenlendiği kaydedildi.



Açıklamada, İsrail askerlerinin, göstericilere gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etmesi sonucu onlarca Filistinlinin boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edildi.



Nablus'un doğusundaki Beyt Fevrik beldesi sağlık kaynakları da İsrail askerlerinin kullandığı gerçek mermi ile bir Filistinlinin yaralandığını aktardı.



Gazze sınırında gerginlik



Öte yandan, Gazze sınırında gösteri yapan Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında çıkan çatışmada, askerlerin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli çocuğun yaralandığı bildirildi.



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınırda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 16 yaşındaki Filistinli bir çocuğun ağır yaralandığını söyledi.



Kudra, yaralanan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğunu ifade etti.



İsrail askerleri, sınır şeridinde gösteri yapan Filistinlileri genellikle gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak dağıtmaya çalışıyor.