Batı Şeria'da Gösteri - El

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Gösteriden detaylar

-Gösteriye katılanlar İsrail tarafından öldürülen Filistinlilerin posterlerini taşıması

-Göstericiler İsrail askeri Azaria'nın posterlerini taşıması Batı Şeria'nın El-Halil kentinde yaralı ve hareketsiz halde yerde yatan bir Filistinliyi başından vurarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan İsrail askeri Elor Azaria'nın davası İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Askeri Mahkeme'de görüldüğü sırada, Batı Şeria'nın El-Halil kentinde toplanan bir grup, İsrail'in alıkoyduğu Filistinlilerin cenazelerini teslim etmesi ve Azaria'nın uluslararası mahkemede yargılanması talebiyle gösteri düzenledi. Gösteriye katılanlar, İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinlilerin ve İsrail askeri Azaria'nın posterlerini taşıdı.