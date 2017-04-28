Batı Şeria'da Gösteri Çadırında Sembolik Nikah

İsrail cezaevlerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklularla dayanışma için Batı Şeria'da kurulan gösteri çadırında sembolik nikah töreni yapıldı.



Filistinli tutuklularla dayanışma amacıyla Ramallah'ta kurulan gösteri çadırında yapılan sembolik törende, El-Emari Mülteci Kampı'ndan bir Filistinli çiftin nikahı kıyıldı.



Törende, "hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" talebiyle açlık grevi yapan Fiistinlilere destek sloganları atıldı.



Filistinli aktivist Şahir Harun, yaptığı açıklamada, açlık grevindeki tutuklulara destek mesajını ulaştırmak için böyle bir adım attıklarını söyledi.



İsrail hapishanelerindeki 2 bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" talebiyle 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.



Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında olduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.