Batı Şeria'da Gerginlik
Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Psagot Yahudi yerleşim birimi yakınlarında toplanan bir grup Filistinli, İsrail hapishanelerindeki açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek vermek amacıyla gösteri düzenledi.
Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Psagot Yahudi yerleşim birimi yakınlarında toplanan bir grup Filistinli, İsrail hapishanelerindeki açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek vermek amacıyla gösteri düzenledi. İsrail güvenlik güçlerinin göstericilere müdahale etmesi üzerine Filistinliler lastik yakarak karşılık verdi.