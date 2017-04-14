Batı Şeria'da Gerginlik

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Yahudi yerleşim birimleri ve ayrım duvarına karşı düzenlenen gösterilere müdahale ederek bir Filistinliyi gözaltına aldı.



Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimi İnşaatı Karşıtı Halk Komiteleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Ramallah'ın Belin, Nalin, Nablus'un Kefr Kadum, Beyt Lahim'in El-Musira kasabalarında düzenlenen gösterileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığı belirtildi.



İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu onlarca Filistinlinin yaralandığı, atılan gazdan etkilenen pek çok kişinin zor anlar yaşadığı ifade edilen açıklamada, Filistinli gençlerin, müdahaleye taş ve molotofkokteylleriyle karşılık verdiği aktarıldı.



Açıklamada, Ramallah'ın Nalin kasabasında düzenlenen gösteride bir Filistinlinin İsrail askerleri tarafından vurularak yaralandıktan sonra gözaltına alındığı ancak sağlık durumuyla ilgili bilgi bulunmadığı kaydedildi.



İsrail yönetimi, güvenlik gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına 2002'de duvar inşa etmeye başlamıştı. Cuma günleri ayrım duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, sis bombası ve basınçlı atık suyla müdahale ediyor.



Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın ardından İsrail yönetimi, saldırılara engel olma gerekçesiyle 2002'de ayrım duvarının inşasına başlamıştı.