- Tatbikata katılanların hünerlerini sergilemesi
Binbaşı Basem Raşid'in konuşması
Fetih üyesi Cibril Racub'in konuşması
Detaylar Filistin İçişleri Bakanlı'na bağlı Filistin Ulusal Güvenlik Güçleri, Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kentindeki Filistin Ulusal Güvenlik askeri kampında tatbikat yaptı.
Batı Şeria'da Askeri Tatbikat
- Tatbikata katılanların hünerlerini sergilemesi Binbaşı Basem Raşid'in konuşması Fetih üyesi Cibril Racub'in konuşması Detaylar Filistin İçişleri Bakanlı'na bağlı Filistin Ulusal Güvenlik Güçleri, Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kentindeki Filistin Ulusal Güvenlik askeri kampında tatbikat yaptı.
- Tatbikata katılanların hünerlerini sergilemesi
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