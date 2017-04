Batı Platformu'nda referandum tartışmaları



İSTANBUL - Son zamanlarda Türkiye'nin en önemli gündemi olan Anayasa Değişikliği Referandumu, İstanbul Aydın Üniversitesi Batı Platformunda ele alındı. Önemli isimlerin katıldığı toplantının ana konuşmacıları AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Başdanışmanı Onur Erim'di.

İstanbul Aydın Üniversitesi Batı Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yer alan düşünce kuruluşu Batı Platformu, yeni toplantısında Türkiye'nin son zamanlardaki en önemli gündem maddesi olan Anayasa Değişikliği Referandumu'nu ele aldı. AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Başdanışmanı Onur Erim'in ana konuşmacı olarak yer aldığı toplantıda, "Referandum ve Dünyadaki Devlet Yönetim Sistemleri" başlığını altında, dünyanın farklı ülkelerinde uygulanan yönetim sistemleri ve bunların özellikleri enine boyuna tartışıldı.

"Batı Platformu ortak akıl havuzu"

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Batı Platformunda tartışılan konu başlıkları, etkin isimlerin katılımları ve çıkarılan sonuç ve raporlamaların büyük bir değer olduğunu belirterek ; "Batı Platformu her ay bir veya iki konuyu masaya yatırarak konu üzerine yetkin kişilerle bir tartışma açıyor, sonrasında geniş raporlar hazırlıyor. Hazırlanan raporlar ilgili mercilere iletiliyor. Bu günde çok güncel bir konuyu gündeme getiriyoruz. Yeni yönetim sistemini, yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini konuşacağız. Onur Erim beyefendi Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili bir kitap kaleme aldı. AK Parti İstanbul milletvekili İsmet Uçma bu gün burada olacaklar ve mevcut haziruna konuyu anlatacaklar. Burası ortak akıl havuzu. Herkes bu konuda düşüncesini söyleyip, akademisyenlerin, sanatçıların, siyaset bilimcilerin yani ortak aklın ortaya çıkaracağı yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili öngörüleri burada fikir havuzunda mütalaa edeceğiz" dedi.

"Dünyanın en güçlü lideri bizde"

Yeni sistemin Türk halkı için en uygun yönetim sistemi olduğuna dikkat çeken AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma; "Halkımızın yeni yönetim sisteminin Türkiye için çok gerekli olduğunu şu açıdan değerlendirmesi gerekir. Bizim kadar etnisitesi yoğun, inanç grupları farklı, çok çeşitli kanaatlere ve inançlara mensup olan bir topluluğu başkanlık sisteminden başka bir sistemle yönetmek asla mümkün değildir. Türk toplumu Avrupa toplulukları gibi yeknesak topluluklar değildir. Türk toplumundaki bu çeşitliliği yönetilebilmesi mutlaka başkanlık sistemi gerekli ve şarttır. Halkımızın bilmesi gereken diğer bir konu da şu: Dünya artık güçlü liderliklerle yönetiliyor ve dünyanın en güçlü lideri bizde. Onun gücüyle doğru orantılı olarak hareket edebilmesi ve ülkesine hizmet edebilmesi, kalkındırabilmesi için mutlaka onun hızına ve süratine eşdeğer bir düzenleme yapılması gerekiyordu. Bizde onu yapmak istiyoruz zaten" şeklinde konuştu.

"Bu sistem Türkiye'de maalesef çok yanlış bir taraftan tartışılmaya başlandı"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üzerine dikkat çekici bir çalışmayı kaleme alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Başdanışmanı Onur Erim ; "Ben kitap üzerinden anayasal hukuk dersi vermeye çalışmadım. Ben daha çok siyasal örnekler vermeye çalıştım. Bu konu Türkiye'de maalesef çok yanlış bir taraftan tartışılmaya başlandı. Belki tartışılacak en son şeyleri ilk başta tartışmaya başladık. ve yine maalesef ancak son on, on beş gündür konu hakikaten detaylı olarak anlatılmaya, tartışılmaya ve sorgulanmaya başlandı. Şu an iyi bir noktaya geldi. Ben de kitabımda bizim insanımızın anlayabileceği örnekler üzerinden sistemlerin tanıtımına avantaj ve dezavantajlarına yer verdim." dedi.

"Bürokraside en büyük en büyük kötülük işlerin gecikmesidir"

Siyasi kararların gecikmesinin ülkeye zarar verdiğini dile getiren İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erman Tuncer; "Bu bir sistem tartışması. Türkiye'de daima bürokratik engellerden şikayetçi olduk. Hükümet kanadı bu işlerin çözümü için başkanlık sistemini andıran bir model teklif etmekte. Muhalefetin ise parlamenter sistem konusunda endişeleri var. Elbette ki bu tıkanıklığı aşmalıyız. Bürokraside en büyük kötülük işlerin gecikmesidir ve karar alma mekanizmasının oldukça zaman almasıdır. Bu arada bir sistemin tamamıyla mükemmel olması da mümkün değildir. Eksikleri olacaktır ve bu eksiklerin telafisi için zamana ihtiyaç vardır. Türk halkının en güzel seçimi yapacağına inanıyorum" dedi.

"Doğrudan halka sorarak karara varılıyor"

Referandumun karmaşık sorunları basitleştiren bir yöntem olduğu bilgisini paylaşan İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Nazım İrem; "Referandum demokratik sistemler içinde kullanılan bir karar alma süreci. Değişik ülkelerde, farklı konulara, değişik biçimlerde çok farklı sonuçlar yaratan bir sistem. Önemli anayasal değişikliklerin doğrudan halka sorarak bir karara varıldığı, karmaşık soruların basitleştirildiği, yaygınlaştırıldığı genel meşruiyeti sağlamaya yönelik bir araç" ifadelerini kullandı.