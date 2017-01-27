Avrupalı klasik müzik bestecilerinin hayatları boyunca Osmanlı padişahları ve Türk hayranlığı ile bestelediği eserlerin seslendirildiği "Batı Müziğinde Osmanlı İzleri" konseri gerçekleştirildi.



Konserin sanat yönetmeni Tutu Aydınoğlu, CRR Konser Salonundaki konserde yaptığı açıklamada, konserle bir hayali gerçekleştirdiklerini ve Türkiyelilerin tarihleriyle gurur duyacağı bir çalışmayla Osmanlı'nın Batı hayranı olduğu yönündeki düşünceye bir parantez açtıklarını söyledi.



Aydınoğlu, "Coğrafi olarak Osmanlı Doğu'yla Batı'yı birleştiren topraklara sahipti. Bu topraklarda, Batı müziğiyle Doğu müziği bir araya her zaman gelmiştir. Bugün dinleyeceğiniz eserlerde, Batı'nın Osmanlı tarihine, saraylarına ve haremine ne kadar meraklı olduğunu, besteledikleri eserlerle göreceksiniz. Batı'da Osmanlı ile ilgili yapılan bestelerin sayısı 350'yi geçiyor. Biz bugün sadece 15 tanesinden küçük kesitler sunacağız." dedi.



Konserde, J.P.Rameau, G. Handel, A.Hasse, C.W. Gluck, J. Haydn, V.A. Mozart, L.van. Beethoven, K. M.Weber, G.Rossini, J.Bizet, E.P. Alvars ve F. Liszt gibi ünlü sanatçıların, içerisinde Osmanlı tınıları olan eserlerinden kesitler çalınırken, eserler hakkında barkovizyon aracılığıyla bilgilere yer verildi.