Batı Müziğinde Osmanlı İzleri

Batı müziğinin doyumsuz eserleri CRR Konser Salonu'nda...



Sanat Yönetmeni: Tutu Aydınoğlu



Bengisu Çimen, Ekin Su Paker: Soprano



Algın Özcan, Uğur Etiler: Tenor



Bülent Halvaşi: Koro şefi



Tutu Aydınoğlu: Piyano



Yonca Özkan Bilenoğlu: Arp



Oleksandr Samoylenko: Keman



Jülide Canca Eke: Viyolonsel



Erdem Sakarya: Bas



Başarılı konserleriyle adından söz ettiren Tutu Aydınoğlu, bu sefer daha öncesinde üzerinde durulmamış bir konuya değinerek tozlu raflardaki notaları gün yüzüne çıkarıyor. Hayran olup eserlerini dinlemeye doyamadığımız, geçmişten günümüze yaşamış olan Avrupalı klasik müzik bestecilerinin yaşamları süresince Osmanlı padişahları ve Türk hayranlığı ile bestelediği eserlerin seslendireceği bir programla tarihsel bir yolculuğa çıkmaya hazır olun. J.P.Rameau, G. Handel, A.Hasse, C.W. Gluck, J. Haydn, V.A. Mozart, L.van.Beethoven, K. M.Weber, G.Rossini, J.Bizet, E.P. Alvars ve F. Liszt eserlerini kapsayan geniş bir kronolojik sıra ile devam edecek olan program koral, oda müziği ve solo eserlerden oluşuyor.



Tutu Aydınoğlu eserleri, tarihsel perde arkasını da aralayarak dinleyiciyle buluşturacak. 1984 yılında Azerbaycan'ın Bakü kentinde doğan olan Tutu Aydınoğlu henüz 6 yaşındayken piyano eğitimine özel bir müzik okulunda R. Atayeva'nın sınıfında başladı ve 2002 yılında üstün başarı ile eğitimini tamamladı. Mezuniyetinden sonra lisans eğitimine Bakü Müzik Akademisi'nde Prof. O. Abaskuliyev'in sınıfında devam ederek 2006 yılında pekiyi derece ile mezun oldu. Yüksek lisans eğitimine de yine O. Abaskuliyev ile devam etti ve Profesör Sevda İbrahimova danışmanlığında yazdığı "R.Wagner - F.Liszt 'Tannhauser' Operası Uvertürü'ne Yazılmış Piyano Transkripsiyonunun Yorumculuk Sorunları" tezi ve halka açık mezuniyet sınav-konseriyle pekiyi derecede yüksek lisans eğitimini tamamladı. Sanatçı aynı yıl İstanbul'a taşındı, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak göreve başladı. "Sanatta Yeterlik" eğitiminde Prof. Meral Yapalı ile piyano çalışmalarına devam etti. Profesör Cana Gürmen danışmanlığında hazırladığı "J.S.Bach'ın Özgün Eserlerinin Romantik Dönem Bestecilerinin Piyano Trankripsiyonları ile Karşılaştırılması" konulu tezi ile Sanatta yeterlilik eğitimini başarıyla tamamladı.



1999 yılında François Chaplin ile ustalık sınıfına katılan sanatçı, 2002 yılında ise eşlikçi olarak M. Rostopovich'in ustalık sınıfında yer aldı. İstanbul'a geldikten sonraki dönemde 4 sene düzenli olarak Andrei Diev'in ustalık sınıflarına katıldı, çalışmalarını perçinleyerek usta eğitmenin beğenisini ve takdirini kazandı. Azerbaycan'da düzenlenen 1999 Ulusal Piyano Yarışması, yine Azerbaycan'da 2006 yılında Kovgeb Safaraliyeva adına düzenlenen Ulusal Piyano Yarışması, 2012 yılında Türkiye'de



düzenlenen S. Rachmaninoff Piyano Yarışması ve son olarak da 2013'te yine Türkiye'de düzenlenen Ahmed Adnan Saygun Piyano Yarışması gibi yarışmalarda finale yükseldi. Ayrıca Azerbaycan Kültür ve Eğitim Bakanlığı'nın katkılarıyla Bakü Müzik Akademisi'nde düzenlenen sempozyumlarda "M. Ravel'in Sol El Konçertosu Yorum Farklılıkları" ve "Müziğin Estetik Fonksiyonu" konulu konferanslar verdi.



Akademik hayatının yanında aktif bir konser hayatı da olan sanatçı eğitim hayatı boyunca Azerbaycan'daki ve Türkiye'deki birçok saygın konser salonunda sayısız resital ve oda müziği konserleri vermiştir, halen konser faaliyetlerine oda müziği grubu ile ve solo olarak devam etmektedir.