Batı Karadeniz Sahilinde Telef Olmuş Dana Bulundu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, sahilde telef olmuş dana bulundu.



Çayağzı Plajı mevkisinde sahilde cansız bir dana gören Uğur Kıray, durumu belediye veteriner ekiplerine bildirdi.



Dananın ayaklarının bağlı şekilde sahile vurduğunu anlatan Kıray, "Yemek yediğim esnada gördüklerim karşında hemen sahile geldim. Geldiğimde bu manzara ile karşılaştım. Ayakları iple bağlı şekilde hayvanın telef olduğunu gördüm. Ne olduğunu anlamadım, yetkililere de haber verdim. Yakınlarda bulunan dereden mi sürüklendi yoksa birileri mi attı bilemiyorum." şeklinde konuştu.



Uğur Kıray, arkadaşları ile birlikte hayvana müdahale etmek istediklerini, fakat dananın çok ağır olmasından dolayı hiç birşey yapamadıklarını söyledi.



Ekipler hayvanı sahilden kaldırdı.