Batı Karadeniz Kıyıları Arkeolojik Sualtı Araştırmaları Anlatıldı

Yrd. Doç. Dr. Okan, günümüzden yaklaşık 130 bin yıl önce Karadeniz'e tuzlu su girişinin olduğunu söyledi.



Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'nin konferanslar serisi kapsamında düzenlenen "Batı Karadeniz Kıyıları Arkeolojik Sualtı Araştırmaları" başlıklı program, Fakülte Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.



Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emre Okan'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta; Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Necmi Aksoy ve Yrd. Doç. Dr. Akif Keten ile akademik personellerimiz yer aldı.



Karadeniz'in uzun yıllar önce tatlı su gölü olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Emre Okan, su seviyesi yükselmeden önce gölün etrafında yerleşim yerlerinin olduğunu belirterek deniz altında yapılan çalışmalar sonucunda, ortaya çıkarılan eserler ve o döneme ait yaşam kültürü hakkında önemli bilgilere ulaşıldığını ifade etti.



Günümüzden yaklaşık 130 bin yıl önce Karadeniz'e tuzlu su girişinin olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Okan, "Söz konusu tarihlerde su seviyesi çok daha aşağılardaydı. Tüm bu alanlar yerleşime açık alanlardı. Bulgarlar yaptıkları araştırmalarda bu alanlarda yaşam izlerine rastladılar" diyerek yapılan su altı çalışmalarının önemini vurguladı.



Karadeniz'deki tatlı su ile tuzlu suyun giriş çıkışı esnasında, tatlı suya alışık olan biyolojik canlıların tuzlu suyun girmesiyle beraber yeni ortama adapte olmaya başladıklarını söyleyen Okan, buzul çağı sırasında ise suların tekrar çekilmesiyle birlikte Karadeniz'e yeniden tatlı su girişi olduğunu ifade etti. Yaşanan bu değişimlerin canlıların adaptasyon konusunda sorun yaşamalarına neden olduğunu dile getiren Yrd. Doç. Dr. Emre Okan, tatlı ve tuzlu değişimlerinin sonucunda birçok canlı türünün yok olduğuna dikkat çekti.



Karadeniz'de 155 metre derinlikten sonra oksijen oranının sıfıra indiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Okan, 2015 ve 2016 yıllarında Zonguldak ve Ereğli'de sualtı çalışmalarında bulunduğunu ifade ederek edindiği bilgi ve deneyimleri aktardı. Batıkların tespiti için farklı bilim alanlarından yararlanılması gerektiğinden söz eden Yrd. Doç. Dr. Emre Okan, 2016 yılında tamamlanan Deniz Jeofiziği çalışmalarına ait görüntüleri katılımcılarla paylaştı.



Konferans, Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu'nun Yrd. Doç. Dr. Emre Okan'a teşekkür belgesi takdim etmesinin ardından son buldu. - DÜZCE