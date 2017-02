Batı Karadeniz Bölgesinde Vatandaşların Referandum Yorumu

Batı Karadeniz bölgesinde yer alan illerde bulunan vatandaşlar Anayasa değişikliğinin oylanacağı referandumu yorumladı. Vatandaşların bir çoğu Anayasa değişikliğine "Evet" oyu vereceğini belirtti.



Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Zonguldak'ta bulunan vatandaşlar referanduma sunulan 18 maddelik Anayasa değişiklik paketini yorumladılar. Vatandaşların bir çoğu Anayasa değişikliğine "Evet" oyu vereceğini ifade etti.



Kocaeli'de vatandaşlar referanduma "Evet" diyecek



Kocaeli'de vatandaşlar yeni anayasanın oylanacağı referandumla ilgili "Evet" oyu kullanacaklarını söylediler. Referandum öncesinde yapılan sokak röportajlarıyla vatandaşlar Türkiye'nin refaha ulaşması, istikrarın sağlanması, darbelerin yaşanmaması ve güçlü bir ülke için referandumda "Evet" diyeceklerini belirtti. Öte yandan bazı vatandaşlar referandumda "Hayır" oyu kullanacaklarını belirtirken bazılarıda kararsız olduklarını ifade ettiler. Vatandaşlar, "Nerede birlik orada beraberlik oluyor. Hayırlısı olmasını istiyor, denemekte bir faydanın olduğunu düşünüyorum. Bilmediğimiz bir sistem, belki bizim için güzel olur. Her şeyi yapan onlar zaten. Minnettarız. Onlara çok şey borçluyuz. Türkiyemiz çiçek gibi oldu. yurtdışına gidenlere artık hevesimiz kalmadı. Gidenlerde Türkiye'ye geri dönüyor" dişe konuştular.



Sakaryalılar referandumda 'Evet' diyecek



Sakaryalı vatandaşlar Türkiye'nin refaha ulaşması, istikrarın sağlanması, darbelerin yaşanmaması ve güçlü bir ülke için referandumda "evet" diyeceklerini belirtti.



Referandumda evet diyeceklerini belirten 51 yaşındaki Arif Avcı, "Ben Adapazarı'nda yaşıyorum. 15 Temmuz olaylarından sonra bu başkanlık sistemi de geldiği için buna evet dememek için Türkiye'yi ya sevmeyecek yada deli olmak gerekir. Evet dememek için. İkinci şarta gelirsek Recep Tayyip Erdoğan Türkiye için, dünya için ve İslam alemi için bundan daha iyi bir lider olmaz" diye konuştu. Çoşkun Bilir isimli vatandaş ise yaptığı açıklamada, "Güçlü bir Türkiye için, istikrar için ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmak için başkanlık sistemine ve referandumda evet diyorum" dedi.



58 yaşındaki Necati Çetinkaya isimli vatandaş ise yaptığı açıklamada, "Çiftçilikten geliyorum, toprak çocuğuyum, Anadolu çocuğuyum. Geleceğimiz için, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğim için, 15 Temmuz darbe teşebbüsünde yaptığı tavırlarından ötürü başkanlık sistemine evet diyeceğim. Bundan önceki yılları da biliyoruz. Sağlıkta olanları, kuyrukta dizildiğimiz günleri de gördük. Bunları vatandaşımız unutmasın. Unutmasın ki evet desin. Bu nedenle başkanlık sistemine evet diyorum" diye konuştu.



Bolulular referandum öncesi düşüncelerini paylaştılar



Bolu'da, vatandaşlar 26 Mart-4 Nisan tarihleri arasında yapılması ön görülen referandumla ilgili düşüncelerini paylaştılar.



Referandum öncesi mikrafonlara konuşan Bolulu vatandaşların çoğunluğu "Evet" oyu kullanacaklarını söylediler. Anayasa'da değişikliğe uğrayacak olan maddeleri hala okumadığını söyleyen bazı vatandaşlar ise, kararsız olduklarını ama maddeleri okuyunca kararlarını vereceklerini ifade ettiler.



Zonguldaklı vatandaşlardan referandum yorumu



Zonguldak'ta vatandaşlar referandum süreciyle ilgili görüşlerini paylaştılar. Referandum sürecini değerlendiren bir vatandaş ise "Referandumda 'Evet' diyeceğim. Hayır niye diyeyim? Hayır dediğim zaman bu millet bu devlet kurtulacak mı? Buraya kadar gelmiş. Bunun içerisinde bize bir zararı yok. 'Evet' dersek ülke elden mi gidecek? Halk herşeyi görüyor. Bu memleketi birileri alıp da bir yere götürmüyor. Ben referandumda 'evet' oyu kullanacağım" diye konuştu.



Düzceliler referandum için konuştu



Düzceliler yeni anayasanın oylanacağı referandum ile ilgili yapılan sokak röportajlarında çoğunluğun "Evet" oyu vereceği gözlendi. Oy vereceklerin içinde kararsızı da var hayır diyeni de var.



Düzce'de kameralara konuşan vatandaşların çoğu Türkiye'nin refaha ulaşması, istikrar, darbelerin yaşanmaması ve güçlü bir ülke için "Evet" diyeceklerini belirtti.



Anayasa ile ilgili olarak vatandaşlar, "Yeni anayasayı destekliyoruz 'Evet' diyeceğiz. Hiç merak etmeyin. Vatandaşımıza neler getirecek neler götürecek bilmiyorum. Tayyip Erdoğan'ın olduğu her şeyi destekliyoruz, sonuna kadar varız" diyen vatandaş da oldu "Hayır diyorum bin sefer hayır diyorum" diye konuşanlar da oldu.



Gebze'de referandum öncesinde vatandaşlar evet hayır atışmasına girdi



Kocaeli'nin Gebze ilçesinde vatandaşlar yeni Anayasa paketi için önümüzde ki aylarda yapılacak olan referandum öncesinde evet hayır atışmasına girdi.



Yapılacak referandum öncesinde Gebze 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında vatandaşlar evet hayır atışmasına girdi. Vatandaşların kimisi referandumda evet oyu kullanacağını söylerken kimisi ise hayır oyu kullanacağını belirtti.



Referandum da hayır oyu kullanacağını açıklayan Kader Şahin, "Başkanlık sistemine kesinlikle karşıyız, istemiyoruz. Referandumda hayır oyu kullanacağım" dedi. Referandum da hayır oyu kullanacağını söyleyen Kader Şahin'e cevap veren bir başka vatandaş Selahattin Çetinkaya ise, "Bayan bir şey görmediği için bilmediği için hayır diyor. Ama Türkiye'nin geleceği için güzel bir şey bu. Herkesin evet demesini isterim. Bayan bir şey görmediği için zorbalık görmediği için hayır diyor, ben ise gördüğüm için her şeyi bildiğim için evet diyorum. Neden hayır dediklerini de biliyorum, onları da söylesinler neden konuşmuyorlar" şeklinde konuştu.



Bu konuşmaların üzerine ikili kısa bir süre atıştıktan sonra araya diğer vatandaşlarda katıldı. Vatandaşlar birbirlerini neden evet denmeli ya da neden hayır denmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Kent meydanında referandum atışmasına giren vatandaşlar ilginç görüntüler oluştururken atışma kısa sürede sona erdi.



Kent meydanında geçimini kestane satarak idare ettiren Ebuzer Sarı, "Anayasa hakkında Türkiye bu durumu kaldırabilir bence. Türkiye bunu hak ediyor. Dünyada daha iyi ses duyurabilmesi için daha iyi bir yere gelebilmesi için Türkiye için gerekli bir durum. Bunun için bir vatandaş olarak sayın cumhurbaşkanımızı sonuna kadar destekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Kdz. Ereğli'de halk referandumu yorumladı



Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 18 maddelik anayasa değişikliğini öngören referandumla ilgili vatandaşların çoğunluğu 'Güçlü Türkiye' ve 'İstikrar' vurgusu yaparak evet yönünde oy kullanacaklarını açıkladı.



İlçede simitçiden, otobüs şoförüne, ev hanımından, işçisine, esnaf ve memurlar yeni anayasa değişikliği ile Türkiye'nin daha da güçlenmesini beklediklerini belirterek, istikrarın devam etmesini istedi.



Referandumu değerlendiren bazı vatandaşlar ise yeni anaysa değişikliği paketinde nelerin olduğunu bilmediği için kararsız olduğunu vurguladı. - KOCAELİ