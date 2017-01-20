Batı Balkanlar'da Nüfus Azalıyor

Batı Balkan ülkeleri Sırbistan, Hırvatistan ve Bosna Hersek, doğumların ölüm oranından az olması ve yaşanan göçler nedeniyle 2016 yılında da nüfus kaybetme eğilimini sürdürdü.



Ülkelerin nüfus kurumlarından alınan bilgilere göre, Sırbistan ve Hırvatistan orta büyüklükte bir şehrin nüfusu kadar azalırken, Bosna Hersek'te de orta büyüklükteki bir belde kadar nüfus azalışı gözlendi.



Sırbistan'da 2016 verilerine göre yeni doğan sayısı 65 bin 657, ölenlerin sayısı ise 103 bin 678 olarak kayıtlara geçti.



Nüfus kaybının yaşandığı bir diğer bölge ülkesi Hırvatistan'da ise geçen yıl 37 bin 503 bebek dünyaya gelirken, 54 bin 205 kişi yaşamını yitirdi.



Nüfus artışı konusunda negatif eğilim gösteren Bosna Hersek'te ise geçen yıl 30 bin 268 doğum, 35 bin 980 ölüm vakası yaşandı.



Slovenya, Karadağ ve Makedonya'da doğumlar fazla



Sırbistan, Hırvatistan ve Bosna Hersek'in aksine Slovenya, Karadağ ve Makedonya'da ise geçen yıl yeni doğan sayısının ölen sayısından az da olsa fazla olduğu görüldü.



Son nüfus verilerine göre Slovenya'da yeni doğan sayısı 20 bin 641, ölenlerin sayısı ise 19 bin 834.



Bölgenin nüfus bakımından en küçük ülkesi konumundaki Karadağ'da ise geçen yıl 7 bin 386 bebek dünyaya gelirken, 6 bin 329 kişi hayatını kaybetti.



Bir diğer bölge ülkesi Makedonya'da da geçen yıl 23 bin 75 doğum gerçekleşirken, ölen kişi sayısı ise 20 bin 461 olarak açıklandı.



Bölge ülkelerinde nüfusun azalmasındaki en önemli etkenlerden biri ise göç. Ekonomik koşulların kötü, işsizlik oranlarının yüksek olduğu bu ülkelerde kendilerine daha iyi gelecek arayan genç nüfus, AB ülkelerine göçe devam ediyor.



AB'nin en genç üyesi Hırvatistan'da dahi gençler, daha uygun koşullara sahip diğer AB ülkelerine göç ediyor. Son verilere göre, geçen yıl sadece Hırvatistan'dan 29 bin 561 kişi göç etti.